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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 18:08
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Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России готовится представить на госрегистрацию новую тест-систему для диагностики коронавируса. Об этом 20 марта заявила министр здравоохранения и руководитель ФМБА Вероника Скворцова

«Это позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность тестов. На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию. Готовится производственная площадка для ее выпуска под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России», — цитирует Скорцову пресс-служба агентства.

«Кроме того, ФМБА России ведет работу по созданию тестов на основе модифицированной изотермической амплификации и приборов для анализа чипов. Это позволит проводить исследования в режиме «у постели больного». Завершение разработки возможно в течение двух недель», — добавила министр здравоохранения.

Ранее Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев.

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Комментарии (1)

житель города П.
Хорошая новость. Вот скорее бы. Тогда, при массовом внедрении этого, станет понятно - какие на самом деле меры нужно предпринимать, и насколько серьезная ситуация. Сейчас для меня она выглядит серьезной. А портит всё элемент неопределенности.
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