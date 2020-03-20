Вероника Скворцова: Разработан тест на коронавирус, дающий результат в течение 90 минут

«Это позволит сократить время исследования до менее чем 90 минут, при этом обеспечив высокую чувствительность тестов. На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию. Готовится производственная площадка для ее выпуска под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России», — цитирует Скорцову пресс-служба агентства.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России готовится представить на госрегистрацию новую тест-систему для диагностики коронавируса. Об этом 20 марта заявила министр здравоохранения и руководитель ФМБА Вероника Скворцова

«Кроме того, ФМБА России ведет работу по созданию тестов на основе модифицированной изотермической амплификации и приборов для анализа чипов. Это позволит проводить исследования в режиме «у постели больного». Завершение разработки возможно в течение двух недель», — добавила министр здравоохранения.



Ранее Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев.

