FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 16:36
0
Печать

МЧС России ограничило проведение проверок до 1 мая

МЧС России приостановило проведение противопожарных проверок до 1 мая. Решение принято в связи с поручением премьер-министра Михаила Мишустина.

«С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России, приостановлены до 1 мая на основании поручения правительства РФ», — сообщили 20 апреля ТАСС в пресс-службе министерства.

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский пояснил, что исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.

Выдача лицензий и других разрешений продолжится.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить назначение проверок и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний