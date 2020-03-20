МЧС России ограничило проведение проверок до 1 мая

МЧС России приостановило проведение противопожарных проверок до 1 мая. Решение принято в связи с поручением премьер-министра Михаила Мишустина.
«С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России, приостановлены до 1 мая на основании поручения правительства РФ», — сообщили 20 апреля ТАСС в пресс-службе министерства.
Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский пояснил, что исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.
Выдача лицензий и других разрешений продолжится.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить назначение проверок и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок.