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20.03.2020 15:04
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«Аэрофлот» опровергает завышение цен на билеты для застрявших за границей россиян

Российская авиакомпания «Аэрофлот» считает необоснованными заявления о завышенных ценах на рейсы, на которых на родину возвращаются застрявшие за границей граждане РФ.

«Аэрофлот» не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов», — заявила 20 марта пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, заявления о возросшей цене на билеты звучат «как минимум странно». В компании уверены, что речь идет о «систематических информационных вбросах» и «слухах». Спивакова подчеркнула, что компания «круглосуточно занята эвакуацией» россиян.

ФАС, в свою очередь, все-таки увидела нарушения в ценовой политике и потребовала «обеспечении доступности рейсов».

О застрявших в других странах из-за коронавируса россиянах и попытках МИД вернуть их на родину читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Александра Чайкина
Жаль тут скрин не разместить, но люди ведь и сами могут посмотреть на Скайсканере сколько стоят билеты из Денпасара (Бали) в Москву на завтра с участием авиакомпаний компаний Аэрофлот и S7 - 300-400 тысяч рублейц не предел, есть и по 600 тысяч! Выбирайте! Соболезную тем, кто застрял... Я давно уже приняла для себя правило - не летайте самолетами "Аэрофлота"! И моя (не россиская же, конечно) компания обменяла мне билет на другую дату вообще без проблем.
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