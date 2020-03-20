«Аэрофлот» опровергает завышение цен на билеты для застрявших за границей россиян

Российская авиакомпания «Аэрофлот» считает необоснованными заявления о завышенных ценах на рейсы, на которых на родину возвращаются застрявшие за границей граждане РФ.

«Аэрофлот» не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов», — заявила 20 марта пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, заявления о возросшей цене на билеты звучат «как минимум странно». В компании уверены, что речь идет о «систематических информационных вбросах» и «слухах». Спивакова подчеркнула, что компания «круглосуточно занята эвакуацией» россиян.