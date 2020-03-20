FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 14:57
0
Печать

Путин обсудил с Совбезом стабилизацию экономики в условиях кризиса и вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности в связи с ситуацией в мире, которая складывается в связи с распространением коронавируса и падением цен на нефть, сообщает РИА Новости.

Как рассказал 20 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постоянные члены Совбеза высказались по поводу социально-экономической ситуации в стране. В повестке были «вопросы стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках». Участники совещания также коснулись темы работы координационных структур, которые ведут борьбу с коронавирусом, и говорили о разработке вакцины против COVID-19.

Путин рассказал своим собеседникам и о переговорах со своими коллегами из других стран, которые он провёл на этой неделе.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу и глава СВР Сергей Нарышкин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний