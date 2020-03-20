Путин обсудил с Совбезом стабилизацию экономики в условиях кризиса и вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности в связи с ситуацией в мире, которая складывается в связи с распространением коронавируса и падением цен на нефть, сообщает РИА Новости.
Как рассказал 20 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постоянные члены Совбеза высказались по поводу социально-экономической ситуации в стране. В повестке были «вопросы стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках». Участники совещания также коснулись темы работы координационных структур, которые ведут борьбу с коронавирусом, и говорили о разработке вакцины против COVID-19.
Путин рассказал своим собеседникам и о переговорах со своими коллегами из других стран, которые он провёл на этой неделе.
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу и глава СВР Сергей Нарышкин.