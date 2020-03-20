Путин обсудил с Совбезом стабилизацию экономики в условиях кризиса и вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности в связи с ситуацией в мире, которая складывается в связи с распространением коронавируса и падением цен на нефть, сообщает РИА Новости.

Как рассказал 20 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постоянные члены Совбеза высказались по поводу социально-экономической ситуации в стране. В повестке были «вопросы стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках». Участники совещания также коснулись темы работы координационных структур, которые ведут борьбу с коронавирусом, и говорили о разработке вакцины против COVID-19.