На Авангардной пациент взбунтовался против лечения. От врачей отбивался ножом

Попытка оказать помощь пожилому мужчине обернулась нападением на врачей в больнице Красносельского района Петербурга. Несговорчивый пациент отмахнулся от лечения ножом и угодил в полицию.



Как сообщает региональное управление Росгвардии 20 марта, разбираться с посетителем городской больницы № 15 на Авангардной пришлось накануне около половины четвёртого дня после того, как в учреждении была нажата тревожная кнопка.

Неспокойно было в приёмном покое, куда немногим ранее доставили 66-летнего мужчину. Судя по всему, защитить себя от коронавирусной инфекции он решил алкоголем и так переусердствовал с профилактикой, что в больницу его привезли на скорой.