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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 14:42
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На Авангардной пациент взбунтовался против лечения. От врачей отбивался ножом

Попытка оказать помощь пожилому мужчине обернулась нападением на врачей в больнице Красносельского района Петербурга. Несговорчивый пациент отмахнулся от лечения ножом и угодил в полицию.

Как сообщает региональное управление Росгвардии 20 марта, разбираться с посетителем городской больницы № 15 на Авангардной пришлось накануне около половины четвёртого дня после того, как в учреждении была нажата тревожная кнопка.

Неспокойно было в приёмном покое, куда немногим ранее доставили 66-летнего мужчину. Судя по всему, защитить себя от коронавирусной инфекции он решил алкоголем и так переусердствовал с профилактикой, что в больницу его привезли на скорой.

Дальнейшему лечению он активно воспротивился, и медики сначала наслушались нелестного, а потом увидели нож. Пациент ругался и размахивал лезвием, пока его не разоружили сотрудники Росгвардии. Мужчину заковали в наручники и передали полицейским.

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Комментарии (2)

nuga
А у нас,что без согласия письменнго ,принудительно лечат? И при чем тут вирус,если больничка не инфекционная? Людям приходится отбиваться от насилия врачей. Значит,для содержания в КПЗ,больной якобы,стал здоров?
"Несговорчивый пациент отмахнулся от лечения ножом и угодил в полицию". От лечения ножом кто угодно бы стал отмахиваться.
Вычитывайте материал перед публикацией. Стыдно же.
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