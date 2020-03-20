На Авангардной пациент взбунтовался против лечения. От врачей отбивался ножом
Попытка оказать помощь пожилому мужчине обернулась нападением на врачей в больнице Красносельского района Петербурга. Несговорчивый пациент отмахнулся от лечения ножом и угодил в полицию.
Как сообщает региональное управление Росгвардии 20 марта, разбираться с посетителем городской больницы № 15 на Авангардной пришлось накануне около половины четвёртого дня после того, как в учреждении была нажата тревожная кнопка.
Неспокойно было в приёмном покое, куда немногим ранее доставили 66-летнего мужчину. Судя по всему, защитить себя от коронавирусной инфекции он решил алкоголем и так переусердствовал с профилактикой, что в больницу его привезли на скорой.
Дальнейшему лечению он активно воспротивился, и медики сначала наслушались нелестного, а потом увидели нож. Пациент ругался и размахивал лезвием, пока его не разоружили сотрудники Росгвардии. Мужчину заковали в наручники и передали полицейским.