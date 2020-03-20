Решение от ГК «ПСК»: как надёжно вложить 500 000 рублей

По словам директора департамента развития ГК «ПСК» Сергея Мохнаря, апартаменты — единственный сегмент недвижимости, который растёт последние четыре года и сохраняет положительную динамику.



Спрос также растёт. В Петербурге в силу его туристической привлекательности наиболее популярны сервисные апартаменты, которые приобретают для сдачи в аренду. В числе их основных преимуществ — небольшая по сравнению с квартирами цена. За сдачу в аренду отвечает управляющая компания, так что собственнику не нужно искать арендаторов самостоятельно. По оценкам экспертов, именно сервисные апартаменты составили большую часть рекордного спроса прошлого года.



Программы и инструменты для инвесторов постепенно совершенствуются. Так, в феврале 2020 года ГК «ПСК» первой представила на рынке программу долевой покупки и владения апартаментами.



— У инвесторов, располагающих суммой в 500 тыс. руб., есть возможность приобрести долю в доходной недвижимости и получать свою часть прибыли, — объясняет Сергей Мохнарь. — Распоряжение долей свободное: перепродать, передать по наследству, подарить — на все эти действия нет ограничений.



Например, в апарт-комплексе START за 500 000 руб. можно стать владельцем 1/4 или 1/5 доли помещения — в зависимости от его площади.



Приобретение доли в апартаментах будет интересно тем, кто накопил сумму, которую хотел бы вложить, но недостаточную для покупки квартиры.



Кроме того, доходность апартаментов не зависит от суммы инвестирования, а делится пропорционально. Например, если доходность от сдачи юнита составляет 15% годовых, инвестор получит 15% и при вложении 2 млн руб. в целый юнит, и при покупке доли за 500 000 рублей.



Приобрести долю в апартаментах удобно и тем, кто хочет оставить доходный инструмент в наследство детям. Это своего рода аналог «сберкнижки на младенца», которая открывалась при рождении ребёнка, чтобы к его совершеннолетию уже набежала немалая сумма. Сейчас покупка доли в сервисных апартаментах позволит подарить ребёнку на совершеннолетие инвестиционный инструмент, который будет приносить ему доход.



Ещё один вариант — совместный бизнес-проект друзей. Не нужно будет спорить, кто больше или меньше вложился в покупку, кто должен искать арендаторов или делать ремонт. Доход, коммунальные платежи и комиссия управляющей компании распределяются пропорционально между владельцами долей, все бытовые вопросы решает УК. Таким образом, инвестор получает доход от перспективного на современном рынке формата недвижимости.



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