Ставки сделаны. Ставок больше нет. ЦБ считает, что уже сделал для поддержки экономики все, что мог, и оставил ключевую ставку без изменения

Центральный банк России в пятницу, 20 марта, принял решение оставить без изменения ключевую ставку на уровне 6% годовых.



«В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России», — признали в ЦБ. Однако, по мнению регулятора, ослабление рубля до 80 за доллар является «временным проинфляционным фактором».



«Значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью, — отмечают в ЦБ. — Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке».

