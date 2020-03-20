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20.03.2020 13:33
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Ставки сделаны. Ставок больше нет. ЦБ считает, что уже сделал для поддержки экономики все, что мог, и оставил ключевую ставку без изменения

Центральный банк России в пятницу, 20 марта, принял решение оставить без изменения ключевую ставку на уровне 6% годовых.

«В феврале — марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России», — признали в ЦБ. Однако, по мнению регулятора, ослабление рубля до 80 за доллар является «временным проинфляционным фактором».

«Значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью, — отмечают в ЦБ. — Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке».

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Комментарии (4)

RemyMartin
Ставки по депозитам, стало быть, останутся копеечными. Правильно, лучше доллары на биржу как в топку кидать.
oooorrrooz
как будто ваши митинги экономике помогают
иваныч пенсионер
Это ещё ничего не значит: смогут поднять в любой момент, когда захотят - хоть в понедельник, и это заранее оговорено.
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