Министерство обороны России провело учения по борьбе с коронавирусом. Как сообщил на коллегии ведомства 20 марта Сергей Шойгу, в них приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами.
Минобороны РФ
По его словам, военные отработали действия по эвакуации и размещению граждан. В частности, у них записывали личные данные, измеряли температуру и выдавали средства индивидуальной защиты. На распространенной Минобороны записи видно, как войска РХБ защиты обрабатывают предметы, спецтехнику для перевозки грузов и целые улицы.
Помимо этого, Минобороны уделило внимание и «организации карантина и дезинфекции объектов воинской части». Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что среди военнослужащих не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Он также уточнил, что весенний призыв из-за распространения инфекции отменять не собираются — он начнется 1 апреля, как и планировалось.