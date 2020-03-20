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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 13:54
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Минобороны России показало, как будет бороться с коронавирусом

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России провело учения по борьбе с коронавирусом. Как сообщил на коллегии ведомства 20 марта Сергей Шойгу, в них приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами.

Минобороны РФ

По его словам, военные отработали действия по эвакуации и размещению граждан. В частности, у них записывали личные данные, измеряли температуру и выдавали средства индивидуальной защиты. На распространенной Минобороны записи видно, как войска РХБ защиты обрабатывают предметы, спецтехнику для перевозки грузов и целые улицы.

Помимо этого, Минобороны уделило внимание и «организации карантина и дезинфекции объектов воинской части». Напомним, ранее Сергей Шойгу заявил, что среди военнослужащих не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Он также уточнил, что весенний призыв из-за распространения инфекции отменять не собираются — он начнется 1 апреля, как и планировалось.

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