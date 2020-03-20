ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Процедура предусматривает досрочное голосование, которое в пределах от 3 до 7 дней установят комиссии субъектов РФ . Будет ежедневное информирование о числе проголосовавших на сайте ЦИК. В день голосования от открытия участков огласят информацию о числе проголосовавших досрочно. Каждая участковая комиссия должна будет составлять отдельный акт на каждый вид голосования. «По принципу один ящик для голосования — один акт», — пояснила Памфилова.

Центризбирком 20 марта утвердил порядок организации и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Решение в ходе заседания комиссия приняла единогласно. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.

Кроме того, досрочное голосование предусматривает возможность проводить его вне отведенного для этого помещения, даже на улице. Видеонаблюдение на участках не будет обязательным для всех.



В случае, если доставка бюллетеней расположенным за рубежом участкам окажется невозможной, с разрешения территориальных комиссий УИКи смогут изготовить их самостоятельно. Бюллетени защитят тангирной сеткой, а вопрос, на который предстоит ответить участникам голосования, звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»



Непосредственно на участках будут приниматься меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В частности, дезинфицировать будут помещения для голосования, письменные принадлежности и руки участников голосования. Также предусмотрено использование медицинских масок и подготовка совместно с Роспотребнадзором памяток.



Кроме того, при надомном голосовании представители СМИ смогут заходить в квартиры только с разрешения участника голосования. Дома граждан Памфилова сравнила с кабинками, которые обеспечивают тайну голосования.

