ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Центризбирком 20 марта утвердил порядок организации и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Решение в ходе заседания комиссия приняла единогласно. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.
Процедура предусматривает досрочное голосование, которое в пределах от 3 до 7 дней установят комиссии субъектов РФ. Будет ежедневное информирование о числе проголосовавших на сайте ЦИК. В день голосования от открытия участков огласят информацию о числе проголосовавших досрочно. Каждая участковая комиссия должна будет составлять отдельный акт на каждый вид голосования. «По принципу один ящик для голосования — один акт», — пояснила Памфилова.
Кроме того, досрочное голосование предусматривает возможность проводить его вне отведенного для этого помещения, даже на улице. Видеонаблюдение на участках не будет обязательным для всех.
В случае, если доставка бюллетеней расположенным за рубежом участкам окажется невозможной, с разрешения территориальных комиссий УИКи смогут изготовить их самостоятельно. Бюллетени защитят тангирной сеткой, а вопрос, на который предстоит ответить участникам голосования, звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
Непосредственно на участках будут приниматься меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В частности, дезинфицировать будут помещения для голосования, письменные принадлежности и руки участников голосования. Также предусмотрено использование медицинских масок и подготовка совместно с Роспотребнадзором памяток.
Кроме того, при надомном голосовании представители СМИ смогут заходить в квартиры только с разрешения участника голосования. Дома граждан Памфилова сравнила с кабинками, которые обеспечивают тайну голосования.