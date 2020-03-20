Взрывы и запах: в Коломягах сгорел «Ленд Ровер»
Около часа тушили автомобильный пожар минувшей ночью в Коломягах (Приморский район Санкт-Петербурга).
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Новосельковскую улицу, 12, поступил 20 марта в 3:46. Там горел «Ленд Ровер». На место прибыли восемь огнеборцев на двух машинах, в 4:48 они ликвидировали пожар. Сведения о пострадавших не поступали, отмечает ГУ МЧС.
Началось все со страшных взрывов, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: возможно, лопались шины. «Запах даже сквозь закрытые окна был, — пишет Диана. — На этом месте ставить нельзя. Там либо в бочину въезжают, либо царапают, либо гадости на машине пишут».
Автомобили горят в Петербурге почти каждую ночь, часто причиной становятся поджоги по финансовым или личным мотивам. Видеозапись поджога, совершённого в ночь с 16 на 17 марта в Альпийском переулке, 28, появилась сегодня в «ДТП и ЧП».