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20.03.2020 10:30
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Обезумевшие из-за коронавируса австралийцы опустошают общественные туалеты

Австралийцы начали походы на общественные туалеты. С собой они уносят самое необходимое — рулоны бумаги и мыло для рук.

Как сообщает 20 марта Daily Mail, опустошены уже более чем сотня уборных в восточном районе Гиппсленда (штат Виктория).

«Это разочаровывает. Но невозможно установить систему наблюдения в каждом туалете», — сказал местный чиновник Джон Уайт.

На Сясьском ЦБК в Ленобласти предлагают решить проблему радикально — и прикупить трёхметровый рулон пипифакса. Говорят, его хватит на несколько лет.

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