Мишустин поручил ФНС временно освободить от налогов культуру и спорт

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для плательщиков из сферы культуры и спорта.
О решении на фоне коронавирусной пандемии и отмене массовых мероприятий сообщают 20 марта «Известия».
Ранее Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы и арендные платежи. Также он ограничил налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для МСП и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов по более приемлемым ставкам. Для этого уже увеличены субсидии региональным микрофинансовым организациям, сообщил премьер.