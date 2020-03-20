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20.03.2020 09:40
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Мишустин поручил ФНС временно освободить от налогов культуру и спорт

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для плательщиков из сферы культуры и спорта.

О решении на фоне коронавирусной пандемии и отмене массовых мероприятий сообщают 20 марта «Известия».

Ранее Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы и арендные платежи. Также он ограничил налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для МСП и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов по более приемлемым ставкам. Для этого уже увеличены субсидии региональным микрофинансовым организациям, сообщил премьер.

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Комментарии (1)

Traktorist_5e4d82eda3cae
ну ну все каналы "распила" уже давно отработаны, очередной слив госбабок налево?!
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