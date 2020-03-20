«Самое неприятное, что ты остаешься один и беспомощный». Петербурженка рассказывает, как заболела в Италии

«Мне хотелось поделиться с вами своим опытом, чтобы вы знали, что болезнь правда существует, но паниковать не надо». Петербурженка Наталья Ромашко, 2,5 года живущая в Италии, рассказывает о личном опыте: с чего началась тяжёлая болезнь и как она протекала. За свои 32 года Наталья болела очень мало, гриппом — только в детстве и юности, но «в этот раз все было по-другому». Тест на коронавирус Наталья не сдавала: сделать его сейчас «в перегруженной Италии» практически невозможно, но все врачи, с которыми она консультировалась, склоняются к тому, что это всё-таки COVID-19.

«Когда в России начала появляться паника насчет вируса, очень многие знакомые мне написали вопрос, знаю ли я лично кого-то из заболевших, чтобы понять, что это не миф. И сегодня я готова рассказать вам, что знаю, и этот кто-то, похоже, я», — пишет Наталья в своём блоге на Fashiononmymind. Странные ощущения в голове — будто перемена давления на погоду — начались примерно с 6 марта. В воскресенье, 8 марта, было странное эмоциональное состояние, в ночь с воскресенья на понедельник снились кошмары, а утром 9 марта Наталья проснулась в разбитом состоянии с температурой 37,4 градуса. «Помимо ломоты в теле и небольшой боли в глазах, у меня не было никаких симптомов простуды — ни боли в горле, ни насморка, ничего. Только температура и странное ощущение в теле», — рассказывает Наталья. Она позвонила медику по прописке, и тот посоветовал есть апельсины и отдыхать до пятницы включительно. Через час уже была температура 38 градусов с тенденцией на повышение, и Наталья приняла парацетамол. «Должна заметить, что мне сильно повезло в этой ситуации, потому что мой молодой человек — медик и он мог наблюдать мое состояние. Помимо этого, в его семье есть медики практически всех видов, в том числе пульмонолог, который лечит сейчас и больных коронавирусом, была возможность проконсультироваться с ним, — рассказывает петербурженка. — <...> Мой молодой человек каждый день приносил мне лекарства и еду и следил за моим состоянием, но не мог остаться со мной, просто даже чтобы помочь с бытовыми делами».

Сразу начались «изматывающие температурные качели», на 38–38,6 градуса приходилось принимать парацетамол, и за два-три часа, пока он действовал, надо было сделать хоть что-то и заставить себя поесть хотя бы немного. «Меня постоянно лихорадило и трясло в эти моменты, казалось, что в комнате было очень холодно, хотя была включена печка и я была под пуховым одеялом, — пишет Наталья. — <...> Ночами я не могла спать, поскольку эти температурные качели становились еще более заметными, несколько раз за ночь я просыпалась, чтобы переодеться, потому что вся одежда была мокрая насквозь от пота и становилось холодно. Как только заканчивалось действие парацетамола, меня так колотило, что я даже не могла попить воды». В среду, 11 марта, у Натальи был день рождения, и ей как раз стало немного легче. «Мой молодой человек в маске и перчатках принес мне подарки и еду, но не мог оставаться со мной и даже не мог обнять меня, чтобы поздравить», — признаётся она.

Настоящее ухудшение началось в четверг, 12 марта: «К вечеру из ниоткуда появился сильный сухой кашель». Наталья сообщила своему медику по прописке, что состояние ухудшается. Он сказал крепиться до пятницы и потом позвонить ему. В ночь с четверга на пятницу Наталья не могла спать из-за непрерывных приступов сухого кашля, а утром началась рвота, температура поднялась до 39 градусов. Девушка позвонила своему медику, но его на месте не оказалось: возможно, он сам уже заразился коронавирусом. Другой врач дал её номер горячей линии и попросил сделать тест, чтобы выписать лекарства. На горячей линии дали номер службы, которая должна назначать тест. «Там меня спросили, была ли я в контакте с подтвержденным больным и есть ли у меня проблемы с дыханием (их не было, слава богу). После этого мне сказали, что не могут сделать мне тест, поскольку делают его сейчас только в этих двух случаях. Сказали, что, возможно, мне стоит поехать в госпиталь и сделать снимок легких, на что я сказала: «Как я могу поехать так в госпиталь, я же там всех заражу?!», на что мне сказали: «Да, вы правы» — и больше ничего не смогли посоветовать, сказали только, что если я не смогу дышать, чтобы звонила в 112, — продолжает Наталья. — <...> Получается интересная история: медик не может назначить мне лекарства, потому что не знает, что у меня, но узнать, что у меня невозможно, потому что мне не сделают тест». По этим ответам в службах и общей ситуации было понятно — в Италии произошел коллапс, медицинская система перегружена.

К вечеру пятницы состояние ухудшилось: температура держалась около 39 градусов, во рту постоянно был горький вкус, при попытке приема каких-либо лекарств начинало тошнить. Дядя молодого человека — пульмонолог — выписал Наталье антибиотик, и только после этого состояние стало постепенно улучшаться. К воскресенью температура уже прошла, но оставался ещё изматывающий кашель. Его облегчали капли от кашля, которые сдерживают сам рефлекс. «Ещё до того, как всё это дошло до такой точки невозврата, мой молодой человек говорил: «Мы как на войне», чем пугал меня. Но в этот момент я поняла, что это правда практически как на войне — стараются помочь только тем, кто правда в тяжёлом состоянии, регулярную медицинскую помощь в это время получить практически невозможно, — объясняет Наталья. — Самое неприятное в этом вирусе, что ты остаешься один и беспомощный. Медицинская система, которая сейчас не выдерживает наплыва больных, не смогла мне помочь — пришлось полагаться только на близких, благо я просто окружена врачами всех видов. Дома ты остаешься один на один со своей болезнью и слабостью. Любое действие просто для поддержания своей жизнедеятельности вызывает у тебя усталость, многие вещи невозможно сделать долгое время, потому что просто нет сил, но никто не может тебе помочь, потому что с тобой нельзя находиться в одном пространстве, в этот момент ты просто биологическое оружие. Таким образом, без поддержки со стороны просто невозможно — ты не можешь даже получить еду и воду, потому что доставка сейчас вся перегружена, а выйти в супермаркет ты не можешь — ты заразишь там всех».