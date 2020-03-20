Минкомсвязи переносит учения по устойчивости Рунета из-за коронавируса

«Плановые учения по обеспечению по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории РФ и сети связи общего пользования отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19»,- сказали в пресс-службе в пятницу.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый график учений будет утверждён в ближайшее время. Согласно приказу министерства, в 2020 году должны пройти четыре учения на отработку разных видов угроз. Кроме мартовских, учения должны пройти 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.



Закон о «суверенном Интернете», который президент Путин подписал 1 мая, вступил в силу 1 ноября. Документ, в частности, наделяет Роскомнадзор полномочиями по ручному управлению доступом в Интернет в случае возникновения угроз извне по ограничению доступа россиян к всемирной паутине. Инфраструктура, которая предписана законом, должна позволять полностью контролировать интернет-трафик с возможностью его ограничения. 6 ноября правительство определилось со списком угроз для Рунета.

