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20.03.2020 08:26
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Почти 30 долларов. Нефть дорожает после рекордного падения

Цена на нефть на лондонской бирже начала расти в цене после падения до уровня 2000-х годов.

По данным биржи ICE по состоянию на 7:30 мск 20 марта, цена на марки Brent выросла более чем на 3% и достигла 29,3 доллара за баррель. Стоимость нефти сорта WTI увеличилась на 5,13% - до 27,24 доллара за баррель.

Накануне фондовые торги на главной площадке США в Нью-Йорке завершились ростом, пусть и не очень большим, повышение ключевых индексов составило 1-2%. А в Америке задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть, которые угрожают всей мировой экономике.

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Комментарии (1)

idiot
Эххх, заживем теперича все более, и более лучше!
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