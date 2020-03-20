Почти 30 долларов. Нефть дорожает после рекордного падения

Цена на нефть на лондонской бирже начала расти в цене после падения до уровня 2000-х годов.



По данным биржи ICE по состоянию на 7:30 мск 20 марта, цена на марки Brent выросла более чем на 3% и достигла 29,3 доллара за баррель. Стоимость нефти сорта WTI увеличилась на 5,13% - до 27,24 доллара за баррель.

Накануне фондовые торги на главной площадке США в Нью-Йорке завершились ростом, пусть и не очень большим, повышение ключевых индексов составило 1-2%. А в Америке задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть, которые угрожают всей мировой экономике.