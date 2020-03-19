ЕС призвал Netflix на время самоизоляции отказаться от HD

Евросоюз просит Netflix и другие стриминговые платформы снизить качество видео, так как во время коронавирусного карантина интернет-платформы могут не выдержать нагрузки. Об этом в твиттер написал еврокомиссар внутреннего рынка Тьерри Брентон.

По словам Брентона, во время самоизоляции может возникнуть перегрузка инфраструктуры. «Чтобы сохранить интернет-доступ для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости», — отметил он.

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