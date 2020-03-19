Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch 19 марта в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Ввиду новых обстоятельств аналитики уверены, что этот показатель не будет превышать 1%, передаёт РБК.

Для сравнения: ещё в декабре эксперты Fitch прогнозировали рост ВВП России в 2%.

Основными факторами, которые отрицательно повлияют на экономику РФ, называется глобальный экономический спад, обвал мировых цен на нефть и слабый рост Китая. В отчёте Fitch также отмечается, что объём инвестиций в РФ будет сокращаться на фоне ослабления рубля и снижения спроса на экспортируемые товары.