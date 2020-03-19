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19.03.2020 19:40
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Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch 19 марта в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Ввиду новых обстоятельств аналитики уверены, что этот показатель не будет превышать 1%, передаёт РБК.

Для сравнения: ещё в декабре эксперты Fitch прогнозировали рост ВВП России в 2%.

Основными факторами, которые отрицательно повлияют на экономику РФ, называется глобальный экономический спад, обвал мировых цен на нефть и слабый рост Китая. В отчёте Fitch также отмечается, что объём инвестиций в РФ будет сокращаться на фоне ослабления рубля и снижения спроса на экспортируемые товары.

Впрочем, аналитики агентства ожидают роста российской экономики во втором полугодии благодаря увеличению правительством капитальных расходов. При этом они прогнозируют замедление потребительского кредитования из-за снижения курса рубля и ускорения инфляции, что, в свою очередь, отрицательно повлияет на реальные доходы населения и его расходы.

Рецессия глобальная, говорят аналитики Fitch. Прогноз роста мировой экономики на 2020 года агентство снизило с 2,5 до 1,3%. По их прогнозам, баррель нефти марки Brent в среднем в 2020 году будет стоить 40 долларов, в 2021-м — до 50 долларов.

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Комментарии (1)

Suricata
Скоро будем как в какой нибудь не развитой африканской стране жить. Стабильность главное. Стабильно уничтожается страна.
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