Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch 19 марта в два раза снизило прогноз темпов роста экономики России в 2020 году. Ввиду новых обстоятельств аналитики уверены, что этот показатель не будет превышать 1%, передаёт РБК.
Для сравнения: ещё в декабре эксперты Fitch прогнозировали рост ВВП России в 2%.
Основными факторами, которые отрицательно повлияют на экономику РФ, называется глобальный экономический спад, обвал мировых цен на нефть и слабый рост Китая. В отчёте Fitch также отмечается, что объём инвестиций в РФ будет сокращаться на фоне ослабления рубля и снижения спроса на экспортируемые товары.
Впрочем, аналитики агентства ожидают роста российской экономики во втором полугодии благодаря увеличению правительством капитальных расходов. При этом они прогнозируют замедление потребительского кредитования из-за снижения курса рубля и ускорения инфляции, что, в свою очередь, отрицательно повлияет на реальные доходы населения и его расходы.
Рецессия глобальная, говорят аналитики Fitch. Прогноз роста мировой экономики на 2020 года агентство снизило с 2,5 до 1,3%. По их прогнозам, баррель нефти марки Brent в среднем в 2020 году будет стоить 40 долларов, в 2021-м — до 50 долларов.