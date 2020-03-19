Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17 часов на 85-м километре внешнего кольца КАД столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, 39-летний водитель KIA Rio догнал ехавший впереди второй «КИА Рио» под управлением 42-летнего мужчины, после чего сместился вправо и столкнулся с Audi, за рулем которой был мужчина 34 лет.

Массовая авария привела к многокилометровой пробке на юге кольцевой автодороги Петербурга вечером 19 марта. В ДТП пострадали три человека.

Вторую «КИА» от удара откинуло вперед, и она врезалась в ехавшую впереди Skoda под управлением 38-летнего водителя, а та столкнулась с KIA Sorento, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили три человека: водитель первой «Рио» и пассажирки второй — женщины 37 и 54 лет. Пострадавших доставили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Из-за ДТП на внешнем кольце КАД собралась большая пробка. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор тянется более чем на 8 километров, начинаясь от развязки с Московским шоссе.