Коронавирус впервые выявили у главы государства. Карантин князь Альбер проводит в своем дворце
Коронавирус диагностировали у князя Монако Альбера II. Об этом сообщается в заявлении княжеского дворца 19 марта.
Анализ Альбер II сдал в начале недели, специалисты выявили у князя COVID-19. «Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — отмечается в заявлении.
Болезнь у 62-летнего принца проходит без осложнений. Альбер II находится на карантине в своём дворце и продолжает работать.
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