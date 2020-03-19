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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 18:32
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Коронавирус впервые выявили у главы государства. Карантин князь Альбер проводит в своем дворце

Коронавирус диагностировали у князя Монако Альбера II. Об этом сообщается в заявлении княжеского дворца 19 марта.

Анализ Альбер II сдал в начале недели, специалисты выявили у князя COVID-19. «Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — отмечается в заявлении.

Болезнь у 62-летнего принца проходит без осложнений. Альбер II находится на карантине в своём дворце и продолжает работать.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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