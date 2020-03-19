FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 18:04
1
Печать

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и разрешил бороться с коронавирусом водкой до Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в условиях пандемии разрешил своим подчинённым использовать для дезинфекции водку, но только до 9 Мая — после Дня Победы, уверен лидер, «всё должно рассосаться».

«Если не хватает дезиннфицирующих средств, наши люди изобретательные водку покупают и водкой [руки] моют. Хоть специалисты и говорят, что содержание спирта должно быть 70%, я думаю, если нет спирта, то водкой помоют тоже, может, убьётся этот коронавирус, — считает Лукашенко. — Если из сауны выйти, помыть не только руки, но и внутрь сто грамм. Я как человек непьющий не пропагандирую это, но нормально буду это воспринимать, по крайней мере, до Дня Победы. Поэтому, если госсекретарь или глава администрации вечером после сауны сто грамм выпьют водки <...> до 9 Мая это терпимо, а там рассосётся всё».

Прошёлся глава Белоруссии и по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, раскритиковавшему метод Лукашенко. Президент рассказал анекдот, заверив, что информацию ему передали российские друзья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

ZAP
Этого идиота - на помойку истории.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний