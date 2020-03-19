Президент Белоруссии Александр Лукашенко в условиях пандемии разрешил своим подчинённым использовать для дезинфекции водку, но только до 9 Мая — после Дня Победы, уверен лидер, «всё должно рассосаться».

«Если не хватает дезиннфицирующих средств, наши люди изобретательные водку покупают и водкой [руки] моют. Хоть специалисты и говорят, что содержание спирта должно быть 70%, я думаю, если нет спирта, то водкой помоют тоже, может, убьётся этот коронавирус, — считает Лукашенко. — Если из сауны выйти, помыть не только руки, но и внутрь сто грамм. Я как человек непьющий не пропагандирую это, но нормально буду это воспринимать, по крайней мере, до Дня Победы. Поэтому, если госсекретарь или глава администрации вечером после сауны сто грамм выпьют водки <...> до 9 Мая это терпимо, а там рассосётся всё».