Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и разрешил бороться с коронавирусом водкой до Дня Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в условиях пандемии разрешил своим подчинённым использовать для дезинфекции водку, но только до 9 Мая — после Дня Победы, уверен лидер, «всё должно рассосаться».
«Если не хватает дезиннфицирующих средств, наши люди изобретательные водку покупают и водкой [руки] моют. Хоть специалисты и говорят, что содержание спирта должно быть 70%, я думаю, если нет спирта, то водкой помоют тоже, может, убьётся этот коронавирус, — считает Лукашенко. — Если из сауны выйти, помыть не только руки, но и внутрь сто грамм. Я как человек непьющий не пропагандирую это, но нормально буду это воспринимать, по крайней мере, до Дня Победы. Поэтому, если госсекретарь или глава администрации вечером после сауны сто грамм выпьют водки <...> до 9 Мая это терпимо, а там рассосётся всё».
Прошёлся глава Белоруссии и по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, раскритиковавшему метод Лукашенко. Президент рассказал анекдот, заверив, что информацию ему передали российские друзья.
«Дословно я записал. «Это по-русски, а я по-еврейски - 100 грамм до бани и 100 грамм после»: Лукашенко рассказывает анекдот о Жириновском, водке, бане, коронавирусе и о себе, который «не дурак» pic.twitter.com/sHDY3NqfN8— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 19, 2020