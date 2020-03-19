«Не могли себе в страшном сне представить». «Нефть по 25» не ожидали даже сторонники выхода из сделки ОПЕК+
Снижение цены на нефть до 25 долларов за баррель после выхода России из сделки ОПЕК+ для всех стало неожиданностью. Об этом вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун заявил в интервью телеканалу РБК 19 марта.
«Была встреча, ее показывали по телевидению. На ней было сделано предложение продлить сделку на сегодняшних условиях. Никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась, хотя я знаю, что отдельные компании ее активно лоббировали, государственные. Даже те, которые лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что они сегодня будут продавать нефть по 25 долларов», — сказал Леонид Федун.
По его мнению, намерение России с 1 апреля увеличить добычу — в первую очередь удар по экономике страны. Кроме того, выход из сделки ОПЕК+ приведет к снижению доходов населения.
Однако, по мнению вице-президента «ЛУКОЙЛа», в выигрыше из-за сделки останутся другие страны. «По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6% в результате этой войны, поскольку цена на нефть упадет, поскольку потери, которые связаны с падением сланцевой добычи (...), — они незначительны на этом фоне. Выиграет Китай — примерно на 2% у них вырастут доходы населения, на такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе», — убежден Леонид Федун.