Москвичка требует через суд признать принудительную госпитализацию из-за подозрения на коронавирус незаконной

В Тверской районный суд Москвы обратилась 26-летняя жительница Москвы, которую 29 февраля насильно госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №1, а 3 марта перевели в больницу в Коммунарке. По словам москвички, в первой больнице она содержалась в одном отделении с человеком, у которого диагностировали коронавирус. Женщина считает, что были нарушены ее права, «а именно право на добровольное получение медицинской помощи и медицинских услуг с учетом отсутствия законных оснований для принудительного медицинского вмешательства, а также право на свободу передвижения», цитирует ее слова адвокат.

26-летняя москвичка требует признать госпитализацию с подозрением на коронавирус незаконной. Об этом 19 марта сообщил адвокат Международной Агоры Леонид Соловьев.

В феврале суд обязал вернуться в больницу двух женщин, самовольно покинувших Боткинскую больницу, куда они были принудительно госпитализированы с подозрением на коронавирус.



Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

