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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 17:17
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Москвичка требует через суд признать принудительную госпитализацию из-за подозрения на коронавирус незаконной

26-летняя москвичка требует признать госпитализацию с подозрением на коронавирус незаконной. Об этом 19 марта сообщил адвокат Международной Агоры Леонид Соловьев.

В Тверской районный суд Москвы обратилась 26-летняя жительница Москвы, которую 29 февраля насильно госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №1, а 3 марта перевели в больницу в Коммунарке. По словам москвички, в первой больнице она содержалась в одном отделении с человеком, у которого диагностировали коронавирус. Женщина считает, что были нарушены ее права, «а именно право на добровольное получение медицинской помощи и медицинских услуг с учетом отсутствия законных оснований для принудительного медицинского вмешательства, а также право на свободу передвижения», цитирует ее слова адвокат.

В феврале суд обязал вернуться в больницу двух женщин, самовольно покинувших Боткинскую больницу, куда они были принудительно госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

мухомор
Ну класть больных с не больными это давняя традиция ещё советской медицины.
Меня так в коклюшное отделение в 10 лет положили потому что кашлял.
На следующий день пришли анализы что коклюша нет, но сутки в палате с 3 точно болеющими конечно не прошли даром. Лечился от коклюша которым меня совершенно точно заразили в детской больничке.
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