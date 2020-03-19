«Сад времени»: коттеджи бизнес-класса в Петергофе

Жить в собственном загородном доме в окружении природы — мечта многих жителей мегаполиса. Это возможность дышать чистым воздухом и ежедневно наслаждаться естественной тишиной, погрузившись в гармонию природы и цивилизации. Всё это ждёт вас в загородном коттеджном посёлке бизнес-класса «Сад времени» от компании «Строительный трест».

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Проект уникален непосредственной близостью к Финскому заливу и знаменитым дворцово-парковыми ансамблям Петергофа. Коттеджный посёлок возводится вокруг живописного пруда Бауш, бережно сохраняя существующий ландшафт и сложившиеся архитектурные традиции Петродворцового района.

«Сад времени» состоит из 114 домовладений с собственными земельными участками от 8 до 30 соток и разделён на две части — северную и южную. На сегодняшний день посёлок реализован более чем наполовину, продолжается активное заселение домов. Коттеджи построены в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Площади домов в посёлке — от 140 до 409 кв. м. и предназначены для круглогодичного проживания.

Разнообразие проектов позволяет покупателям выбрать коттедж с несколькими спальнями и панорамным остеклением, террасами или мансардами, гардеробными, саунами, перголами и, конечно же, с просторными кухнями-гостиными. Для автомобилей отдельно предусмотрены гаражи или навесы. Также выбрать можно из нескольких вариантов цветового оформления фасадов или же один из готовых вариантов архитектурного исполнения. Для креативных покупателей есть возможность разработать индивидуальный проект коттеджа.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

На сегодняшний день в коттеджном посёлке «Сад времени» можно купить земельные участки с подрядом. Стоимость покупки земли с учётом строительства, например, двухэтажного дома площадью 155 кв. м, составит от 14,8 млн рублей, что сопоставимо по цене с трёх-, четырёхкомнатной квартирой в доме комфорт-класса. Кроме того, сейчас в компании «Строительный трест» действуют хорошие условия покупки на готовые коттеджи. Так, минимальная стоимость готового домовладения с участком площадью 12,5 соток при стопроцентной оплате начинается от 19,7 млн рублей (20,8 млн рублей при годовой рассрочке). Это двухэтажный кирпичный дом общей площадью 194 кв. м.

Дом в коттеджном посёлке «Сад времени» можно приобрести с беспроцентной рассрочкой от застройщика — покупатель сначала оплачивает половину (50%) от стоимости строительства коттеджа, а вторую половину выплачивает равными частями в течение года. Это время как раз требуется на возведение дома по выбранному архитектурному проекту. На стадии финального платежа клиент вносит полную стоимость земельного участка.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Приобретая участок с подрядом, уже не нужно самому придумывать проект будущего домовладения, выбирать материалы, планировку и просматривать бесконечное количество вариантов. Вы можете осмотреть уже готовые коттеджи, возведённые по проекту, разработанному зарубежной архитектурной мастерской ARS PROJECT, либо выбрать участок под застройку и создать дом своей мечты вместе с командой профессиональных архитекторов и инженеров, которые помогут существенно сэкономить время. Сроки строительства кирпичного дома варьируются от 6 до 12 месяцев, в зависимости от сложности проекта и времени года.

Посёлок «Сад времени» обеспечен всеми необходимыми централизованными коммуникациями, а в каждом коттедже предусмотрена автономная газовая котельная. Посёлок огорожен от посторонних, собственная служба безопасности осуществляет видеонаблюдение и патрулирование территории.

Поблизости от посёлка расположены магазины, рестораны и отделения банков. В радиусе 1,5 км функционируют несколько аптек и медицинских клиник. Для любителей здорового образа жизни выделена зона workout, в транспортной доступности находятся ледовая арена и гольф-клуб.

Прямо напротив посёлка работает новая школа, рассчитанная на 550 детей, с бассейном и спортивным комплексом. К концу 2020 года в Петергофе будет новый дворец спорта для детей. Кроме того, в состав коттеджного посёлка войдёт собственный детский садик.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

От коттеджного посёлка удобно добираться до Санкт-Петербурга. На автомобиле по КАД и ЗСД можно попасть в любой район города. Общественный транспорт ходит до метро «Проспект Ветеранов» или «Ленинский проспект». В 900 метрах от коттеджного поселка расположена ж/д станция «Старый Петергоф», с которой курсируют электрички до «Балтийского вокзала».

В ходе комплексного благоустройства территории посёлка «Сад времени» и прилегающих участков компанией «Строительный трест» было высажено более 300 деревьев, нескольких тысяч декоративных кустарников. Прогулочная территория вдоль пруда, доступная для всех желающих, оборудована пешеходными аллеями, а также украшена скульптурными композициями — гранитными статуями ручной работы, абстрактно интерпретирующими бесконечность потока времени. Рядом с прудом Бауш организована рекреационная зона, которая оборудована пирсом и детской площадкой, выполненной по индивидуальному проекту.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»