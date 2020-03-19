Как не завалить «экзамен по ипотеке». Советы ГК «ПСК»

Финансовые организации тщательно проверяют каждого заявителя, чтобы минимизировать риск неплатежей, который в этом случае ляжет дополнительной нагрузкой на банковские активы. Особенно щепетильно относятся к тем, чей первоначальный взнос минимален.



— Получение одобрения напоминает тестовый экзамен: данные каждого заявителя вводят в специальную программу и получают балл, по которому оценивают надёжность. Человек либо проходит, либо его отправляют «на пересдачу», — объясняет руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Если хотя бы один из критериев оценки окажется недостаточным, считайте, экзамен вы завалили.



Среди основных причин для отказа: плохая кредитная история либо её отсутствие, закредитованность и слишком высокая предельная долговая нагрузка — соотношение обязательств и среднего дохода не в пользу заявителя. Проверяют не только самого заявителя, но и его работодателя. Если компания не платит налоги или мелькала в судебных разбирательствах в качестве заявителя — могут отказать.



Что же делать, если банк отказал в ипотеке?



— Ипотечные менеджеры ПСК ещё на этапе консультирования советуют обезопасить себя: попросить супруга или родственников выступить в качестве созаёмщика, предоставить справку о дополнительных доходах, закрыть непогашенные кредиты или же взять недорогую вещь в кредит и выплатить, — говорит Ирина Тютрина. — Как правило, этих мер оказывается достаточно.



Если всё же банк отказал, мы рекомендуем изменить параметры заявки. Обращаться второй раз лучше в другой банк, но в этот раз повысить сумму первоначального взноса, оформить кредит на более длительный срок или представить созаёмщика — банки позволяют заручиться поддержкой вплоть до четырёх человек. Нелишним будет проверить, оплачены ли штрафы — это также может смутить банковских сотрудников.



Более подробную консультацию по ипотечным платежам, банковским продуктам и рассрочке от застррйщика можно получить у менеджеров ипотечного отдела по телефону (812) 640–38–38 и в офисе ГК «ПСК» по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А.



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