Игроки футбольного клуба «Зенит» сдали анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19. Как сообщили в четверг, 19 марта, в пресс-службе петербургской команды, ни у одного из футболистов заболевания не нашли.
«Зенит» успешно сдал тест на коронавирус.— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 19, 2020
Подробности: https://t.co/fZO9f1gENl pic.twitter.com/1zfrETXyeo
Также отрицательный результат показали анализы тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы.
В настоящий момент футболисты «Зенита» находятся в краткосрочном отпуске до 22 марта. Игроки сидят по домам. Некоторые из них развлекают себя новым челленджем с туалетной бумагой.
Напомним, ранее были приостановлены практически все футбольные чемпионаты Европы, в том числе Российская премьер-лига, а также КХЛ (хоккей) и Единая лига ВТБ (баскетбол). На 2021 год перенесен чемпионат Европы, одним из городов-участников которого выступает Петербург. Также приостановлены практически все турниры по всему миру. Десятки спортсменов заболели коронавирусом. Многие находятся в добровольной самоизоляции.