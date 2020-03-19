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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:25
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У футболистов «Зенита» не нашли коронавирус

Игроки футбольного клуба «Зенит» сдали анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19. Как сообщили в четверг, 19 марта, в пресс-службе петербургской команды, ни у одного из футболистов заболевания не нашли.

Также отрицательный результат показали анализы тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы.

В настоящий момент футболисты «Зенита» находятся в краткосрочном отпуске до 22 марта. Игроки сидят по домам. Некоторые из них развлекают себя новым челленджем с туалетной бумагой.

Напомним, ранее были приостановлены практически все футбольные чемпионаты Европы, в том числе Российская премьер-лига, а также КХЛ (хоккей) и Единая лига ВТБ (баскетбол). На 2021 год перенесен чемпионат Европы, одним из городов-участников которого выступает Петербург. Также приостановлены практически все турниры по всему миру. Десятки спортсменов заболели коронавирусом. Многие находятся в добровольной самоизоляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Sulahit
На черта они вообще его сдавали?
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