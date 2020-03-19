FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:33
2
Печать

Российские учёные показали, как выглядит коронавирус под микроскопом

Российские исследователи из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сумели получить первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. О достижении 19 марта сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, изображения были получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.

Ранее, в конце января, первые снимки коронавируса нового типа опубликовали китайские учёные. Изображение позволило им выделить штамм. Потом Университет Гонконга показал, как размножается SARS-CoV-2. В феврале молекулярные биологи из США сделали трехмерные фотографии белков оболочки уханьского коронавируса и выяснили, почему он такой заразный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

prosto_5e4ce2877d5fb
В чём заключён смысл использования защитных масок, если "размер частиц 100-120 нм"?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний