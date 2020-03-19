Российские исследователи из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сумели получить первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. О достижении 19 марта сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, изображения были получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.