Российские исследователи из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сумели получить первые снимки нового вируса SARS-CoV-2 под микроскопом. О достижении 19 марта сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, изображения были получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составляет 100–120 нм.
Новосибирский центр вирусологии «Вектор» поделился несколькими снимками коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом. Именно он вызывает инфекцию COVID-19.— Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) March 19, 2020
Сейчас в мире зарегистрировано больше 226 тысяч зараженных коронавирусом. 9 тысяч человек погибло, 85 тысяч вылечилось. pic.twitter.com/3J65WTmC2z
Ранее, в конце января, первые снимки коронавируса нового типа опубликовали китайские учёные. Изображение позволило им выделить штамм. Потом Университет Гонконга показал, как размножается SARS-CoV-2. В феврале молекулярные биологи из США сделали трехмерные фотографии белков оболочки уханьского коронавируса и выяснили, почему он такой заразный.