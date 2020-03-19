«Сбор увеличился в 2 раза». В Смольном рассказали о работе платных парковок и надеждах собрать на 50 млн больше, чем обычно
Собираемость денег с платных парковок увеличилась в 2 раза с момента вступления в силу поправок, которые позволяют штрафовать нарушителей. Об этом 19 марта «Фонтанке» сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Гончаров.
Еще год назад 18 марта принесло в казну всего 94 тысячи рублей. Вчерашний же день пополнил бюджет на 175 тысяч рублей. По словам Гончарова, в этом году власти рассчитывают собрать до 85 млн рублей с платных парковок, в то время как в 2019 году эта сумма составила всего 30 млн рублей.
Напомним, оформление штрафов за нарушение правил платной парковки началось в Петербурге 12 марта. Это стало возможным, поскольку сегодня вступили в силу поправки в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), теперь УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти будут направлены первые определения об истребовании персональных данных автовладельцев для привлечения их к административной ответственности за нарушение правил платной зоны парковки. Как подчеркивают в КРТИ, эти данные должны быть предоставлены управлением в течение трех дней.
Срок давности вынесения постановления об административном правонарушении — 2 месяца. Размер штрафа был определен еще документами от 2010 года и составляет 3 тысячи рублей. Причем его выпишут как за полную неоплату, так и за оплату после первых 15 минут, и за превышение оплаченного времени более чем на 10 минут, а также за оплату меньше установленного тарифа.