«Сбор увеличился в 2 раза». В Смольном рассказали о работе платных парковок и надеждах собрать на 50 млн больше, чем обычно

Собираемость денег с платных парковок увеличилась в 2 раза с момента вступления в силу поправок, которые позволяют штрафовать нарушителей. Об этом 19 марта «Фонтанке» сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Гончаров.



Еще год назад 18 марта принесло в казну всего 94 тысячи рублей. Вчерашний же день пополнил бюджет на 175 тысяч рублей. По словам Гончарова, в этом году власти рассчитывают собрать до 85 млн рублей с платных парковок, в то время как в 2019 году эта сумма составила всего 30 млн рублей.

