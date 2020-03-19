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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 16:00
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Из-за коронавируса петербуржцам рекомендуют повременить со свадьбой

Не все родственники попадут на свадьбу к петербуржцам. Торжество придётся сделать камерным из-за коронавируса.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова 19 марта, до конца апреля приостановлен прием заявлений на государственную регистрацию рождения в торжественной обстановке во дворце «Малютка». Также петербуржцам рекомендуется по возможности отложить посещение отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания для подачи и получения документов.

«Сотрудники отделов ЗАГС советуют максимально ограничить число гостей, приглашаемых на торжественную регистрацию браков. По желанию торжественная регистрация брака может быть перенесена на более поздний срок», — уточнили чиновники.

Во всех помещениях отделов ЗАГС в течение дня обрабатываются все контактные поверхности — дверные ручки, выключатели, поручни, перила.

Ранее чиновники Смольного из-за коронавируса отказались от приёма посетителей и попросили писать им письма. В Петербурге наложили ограничения на численность досуговых мероприятий — не более 50 человек в одном помещении. Также под запрет попали музеи, кинотеатры и концертные площадки.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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