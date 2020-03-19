Из-за коронавируса петербуржцам рекомендуют повременить со свадьбой

Не все родственники попадут на свадьбу к петербуржцам. Торжество придётся сделать камерным из-за коронавируса.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова 19 марта, до конца апреля приостановлен прием заявлений на государственную регистрацию рождения в торжественной обстановке во дворце «Малютка». Также петербуржцам рекомендуется по возможности отложить посещение отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания для подачи и получения документов.

«Сотрудники отделов ЗАГС советуют максимально ограничить число гостей, приглашаемых на торжественную регистрацию браков. По желанию торжественная регистрация брака может быть перенесена на более поздний срок», — уточнили чиновники.