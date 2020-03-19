Анонимные минёры «сели» на самолёты. Взрыв обещали и петербургскому борту

Информацию о том, что самолёт сел в штатном режиме, «Фонтанке» подтвердили в Пулково. Также там сообщили, что сотрудники полиции и службы безопасности проводят необходимые проверки. На расписание вылетов из столицы произошедшее не повлияло. Согласно данным онлайн-табло Домодедово, от внимания неизвестных пострадали пассажиры компании S7. В пресс-службе перевозчика информацию корреспонденту подтвердили.

Анонимы «заминировали» пассажирский рейс, следующий из Петербурга в Москву утром 19 марта. Борт благополучно приземлился в месте назначения в аэропорту Домодедово в 12.35.

Согласно сведениям ТАСС, аналогичные сообщения в первой половине дня четверга на почту столичного аэропорта также поступили в отношении ещё двух бортов, следующих по маршрутам Москва — Уфа, Новосибирск — Москва.



Минёры переключились на самолёты как раз в тот день, когда их основная жертва — петербургские районные суды — объявили о приостановке личных приёмов граждан и посетителей из-за эпидемии коронавируса. Массово выгонять на улицу в ближайшее время теперь будет некого. Впрочем, на авиаотрасль неизвестные обратили внимание ещё в первых числах марта: из-за ложных обещаний взрывов за день приходилось сажать по четыре рейса.

