Деньги на борьбу с коронавирусом выделят без правок в бюджет. Депутаты разрешили

Госдума в первом чтении 19 марта разрешила правительству распределять деньги без поправок в закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это должно помочь эффективнее бороться с коронавирусом.



«В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством РФ», — говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

