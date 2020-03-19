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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 15:40
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Деньги на борьбу с коронавирусом выделят без правок в бюджет. Депутаты разрешили

Госдума в первом чтении 19 марта разрешила правительству распределять деньги без поправок в закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это должно помочь эффективнее бороться с коронавирусом.

«В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством РФ», — говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин призвал не поддаваться панике из-за коронавируса. Он объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы и арендные платежи. А также ограничил назначение налоговых и таможенных проверок бизнеса.

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Комментарии (3)

Snaky
Непонятно, как Сечин с Рогозиным и Миллером будут "бороться с канаровирусом"...
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