25 марта — круглый стол «Бизнес в маске. Как понести меньше потерь и сохранить свое дело во времена коронавируса?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:



— Основные зоны риска. Какие компании пострадают больше и почему?



— Как сохранить эффективность работы, и кому это доступно?



— Можно ли считать коронавирус форс-мажором, и что это значит для бизнеса?



— Должен ли быть прописан форс-мажор и его конкретные условия в контракте?



— Как выстраивать отношения с клиентами и контрагентами, чтобы сохранить добрые отношения и при этом учесть свои интересы?



— Судебная практика: когда появятся первые прецеденты?



— Нужно ли требовать компенсации от государства за убытки, понесенные из-за ограничений?



— Ожидаете ли вы поддержку государства в связи с вынужденными ограничениями для бизнеса?



К участию приглашаются: представители петербургских компаний.



Для тех компаний, которые хотели бы принять участие в обсуждении, но не хотели бы посещать мероприятия по личным мотивам или из-за корпоративных ограничений, предлагаем высказаться заочно или онлайн.



По вопросам участия обращаться:



Анастасия Авдеева

(812) 416–777–3



8 913 105 06 90



avdeeva@fontanka.ru