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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 17:00
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Публикуется на правах рекламы

25 марта — круглый стол «Бизнес в маске. Как понести меньше потерь и сохранить свое дело во времена коронавируса?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему «Бизнес в маске. Как понести меньше потерь и сохранить свое дело во времена коронавируса?»

Фото: https://pixabay.com

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

— Основные зоны риска. Какие компании пострадают больше и почему?

— Как сохранить эффективность работы, и кому это доступно?

— Можно ли считать коронавирус форс-мажором, и что это значит для бизнеса?

— Должен ли быть прописан форс-мажор и его конкретные условия в контракте?

— Как выстраивать отношения с клиентами и контрагентами, чтобы сохранить добрые отношения и при этом учесть свои интересы?

— Судебная практика: когда появятся первые прецеденты?

— Нужно ли требовать компенсации от государства за убытки, понесенные из-за ограничений?

— Ожидаете ли вы поддержку государства в связи с вынужденными ограничениями для бизнеса?

К участию приглашаются: представители петербургских компаний.

Для тех компаний, которые хотели бы принять участие в обсуждении, но не хотели бы посещать мероприятия по личным мотивам или из-за корпоративных ограничений, предлагаем высказаться заочно или онлайн.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Авдеева
(812) 416–777–3

8 913 105 06 90

avdeeva@fontanka.ru

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