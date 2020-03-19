В Петербурге задержаны предполагаемые грабители офиса на Шпалерной. Они отобрали сейф у клерков и заставили их плакать

Возможные налётчики, похитившие при помощи баллончика сейф с крупной суммой, задержаны в Петербурге. Как 19 марта стало известно «Фонтанке», двоих мужчин задержали в их квартирах во вторник, спустя три месяца после ограбления.



К петербуржцам 35 и 29 лет, проживающим на Советском проспекте и на Красносельском шоссе, оперативники пришли одновременно, 17 марта около восьми утра. Сообщается, что именно они 22 декабря могли ворваться в офис одной из компаний по разработке программного обеспечения на Шпалерной, 39, и забрать сейф с 855 тысячами рублей. Действовали с помощью перцового баллончика и физической силы. Ни денег, ни металлического ящика дома у подозреваемых не оказалось.

