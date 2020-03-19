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19.03.2020 09:00
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Затонированный «Хёндэ» на Дыбенко открыли как ларчик: в двери — свёртки, в подлокотнике — весы

Крупную партию наркотического средства нашли сотрудники ГИБДД у остановленного ими автомобилиста.

Как сообщает 19 марта «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне днём инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД проводили операцию «Розыск». У дома 22 по улице Дыбенко они остановили Hyundai под управлением 52-летнего мужчины. В водительской двери лежали два свёртка с коричневым веществом, в подлокотнике — электронные весы со следами регулярного использования.

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com

Экспертиза показала, что в свёртках находится 88,5 граммов наркотика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере). Кроме того, водитель оформлен по части 3.1 статьи 12.5 за слишком сильную тонировку стёкол.

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Комментарии (4)

dragvs
Ожидаемо, иначе зачем еще тонироваться?
DEMOMON
Любят там менты ошиваться.
260569221
«слишком сильную тонировку»
Шта???? А есть типа не слишком сильная тонировка и за нее не штрафуют??? Автор-иди учи матчасть.
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