Затонированный «Хёндэ» на Дыбенко открыли как ларчик: в двери — свёртки, в подлокотнике — весы
Крупную партию наркотического средства нашли сотрудники ГИБДД у остановленного ими автомобилиста.
Как сообщает 19 марта «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне днём инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД проводили операцию «Розыск». У дома 22 по улице Дыбенко они остановили Hyundai под управлением 52-летнего мужчины. В водительской двери лежали два свёртка с коричневым веществом, в подлокотнике — электронные весы со следами регулярного использования.
Экспертиза показала, что в свёртках находится 88,5 граммов наркотика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере). Кроме того, водитель оформлен по части 3.1 статьи 12.5 за слишком сильную тонировку стёкол.