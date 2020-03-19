FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 07:57
1
Печать

ДТП на Суздальском попало на видео: «Опель» успел отвернуть от стоящей фуры, но его закрутило в другую

На Суздальском проспекте, где на днях Range Rover влетел в стоящий грузовик, вечером 18 марта произошла похожая авария. Легковая машина врезалась в припаркованную фуру, правда, это был не классический наезд на стоящее транспортное средство, а результат заноса.

«В 23:00 увидел аварию на Суздальском проспекте. Судя по всему, с пассажирского места «Опеля» кого-то вырезали. Вошли в отбойник фуры, которая справа стояла. Водитель фуры ходил нервный», – рассказывает подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 19 марта. Дорога, по его словам, была усыпана обломками и осколками.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. На записи видно, как водитель «Опела» мчит в правом ряду и, увидев перед собой стоящий большегруз, успевает проскочить перед едущим слева от него автомобилем. Но тут «Опель» заносит и откидывает в следующую стоящую фуру.

В комментариях отмечают, что пассажиров в «Опеле Омеге» не было, водитель вышел из машины сам. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Дорожное движение в Петербурге осложняют осадки, в ближайшие дни в связи с похолоданием ожидается гололедица.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Maiok
Вот, что значит опережение по правой полосе... Торопыжка.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний