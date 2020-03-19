ДТП на Суздальском попало на видео: «Опель» успел отвернуть от стоящей фуры, но его закрутило в другую
На Суздальском проспекте, где на днях Range Rover влетел в стоящий грузовик, вечером 18 марта произошла похожая авария. Легковая машина врезалась в припаркованную фуру, правда, это был не классический наезд на стоящее транспортное средство, а результат заноса.
«В 23:00 увидел аварию на Суздальском проспекте. Судя по всему, с пассажирского места «Опеля» кого-то вырезали. Вошли в отбойник фуры, которая справа стояла. Водитель фуры ходил нервный», – рассказывает подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 19 марта. Дорога, по его словам, была усыпана обломками и осколками.
Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. На записи видно, как водитель «Опела» мчит в правом ряду и, увидев перед собой стоящий большегруз, успевает проскочить перед едущим слева от него автомобилем. Но тут «Опель» заносит и откидывает в следующую стоящую фуру.
В комментариях отмечают, что пассажиров в «Опеле Омеге» не было, водитель вышел из машины сам. Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Дорожное движение в Петербурге осложняют осадки, в ближайшие дни в связи с похолоданием ожидается гололедица.