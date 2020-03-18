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18.03.2020 23:02
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Она существует. Глава Роскосмоса показал детали российской лунной ракеты

Глава госдарственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин продемонстрировал реальность работы по созданию российской лунной ракеты.

В Твиттере он разместил фото первых модулей перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", наглядно продемонстрировав, что работы над ним уже ведутся физически.

"Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей"", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

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Комментарии (8)

Михаил Бураков
Маск сейчас такие хрени в Бока-Чике на поток поставил. И летать собрался не в 28году, а в этом-следующем.
AEG
С Терешковой советовался?
А наш дядя Михаил
Вишь как г.Рогозин подгадал - евро - 88 рб. и ракета подымает 88 т. Завтра (не к ночи будь сказано) евро станет 100 и ракета 100 т. подымет. Слава Богу обозначился наш главный ракето-космодромо строитель.А то как бедное животное поистязал так и где-то подозрительно притих. Давненько не было слышно этих лунно-марсианских бредней. И ведь не дурак,прекрасно понимает что фуфло городит.Зачем?
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