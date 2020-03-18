Она существует. Глава Роскосмоса показал детали российской лунной ракеты
Глава госдарственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин продемонстрировал реальность работы по созданию российской лунной ракеты.
В Твиттере он разместил фото первых модулей перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", наглядно продемонстрировав, что работы над ним уже ведутся физически.
Знаете, что это? Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей") pic.twitter.com/dyJRzEvVDP— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 18, 2020
"Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей"", - написал гендиректор "Роскосмоса".
Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".
Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.