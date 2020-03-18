В почтовое отделение в Купчино вызвали спасателей из-за едкого запаха. Подозрительный мешок вытащили на свежий воздух
Клиент «Почты России» пытался отправить через отделение на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга мешок с подозрительной субстанцией. Экстренные службы 18 марта нашли в пакете жидкий пластик.
Пахучую посылку не стали отправлять без ведома экстренных служб сотрудники компании в отделении на Софийской улице, дом 81. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Почта России», информация об отправлении «была оперативно передана в МЧС и СЭС». Прибывшие на место сотрудники вскрыли пакет и обнаружили в нем жидкий пластик. «Отправление изъято профильными ведомствами. Никто из сотрудников отделения не пострадал», - добавили в компании.
Жидким пластиком называются многие вещества, которые используются в строительстве и отделке.