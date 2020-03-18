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18.03.2020 22:25
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В почтовое отделение в Купчино вызвали спасателей из-за едкого запаха. Подозрительный мешок вытащили на свежий воздух

Клиент «Почты России» пытался отправить через отделение на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга мешок с подозрительной субстанцией. Экстренные службы 18 марта нашли в пакете жидкий пластик.

Пахучую посылку не стали отправлять без ведома экстренных служб сотрудники компании в отделении на Софийской улице, дом 81. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Почта России», информация об отправлении «была оперативно передана в МЧС и СЭС». Прибывшие на место сотрудники вскрыли пакет и обнаружили в нем жидкий пластик. «Отправление изъято профильными ведомствами. Никто из сотрудников отделения не пострадал», - добавили в компании.

Жидким пластиком называются многие вещества, которые используются в строительстве и отделке.

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Комментарии (1)

hal9000
Мне уже два месяца посылка идет от китайцев..что за безобразие..от китайцев вышла за считанные дни а у нас в Москве зависла..с этой почтой ..уже пешком можно до Москвы и обратно придти..че они там делают?!...
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