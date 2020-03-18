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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 21:26
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Американский автопром встаёт из-за пандемии

Американский автопром встал из за коронавируса, сообщает 18 марта агентство АР.

По данным издания, главы General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса нового типа.

Данная мера затронет около 150 тыс. сотрудников компаний. Предполагается возможность выплаты финансовых пособий работникам в дополнение к мерам государственной поддержки. В рамках соглашения компании также будут проводить еженедельный мониторинг ситуации с коронавирусом на предмет возможности возобновления деятельности закрытых заводов.

17 марта Объединенный профсоюз рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW) сообщил, что руководство General Motors, Ford и Fiat Chrysler согласилось сократить производство на своих заводах для сведения к минимуму риска заражения сотрудников новым коронавирусом.

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