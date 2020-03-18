200 тысяч больных и 8 тысяч смертей от коронавируса. «Не думайте, что вы не заболеете»

За день в мире зафиксировано около 7 тысяч новых случаев болезни и порядка 150 смертельных случаев, всего они перевалили за 200 и 8 тысяч соответственно. Глава ВОЗ отметил, что 80% заболевших - это две зоны: Европа и страны в западной части Тихого океана.

Количество заболевших новым типом коронавируса превысило 200 тысяч человек. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал относиться к ситуации так, как будто заболеть может каждый. Об этом Гебрейесус заявил 18 марта, текст его выступления доступен на сайте ВОЗ.

«Не думайте, что ваш город болезнь не коснется. Будьте готовы к тому, что это произойдет. Не думайте, что вы не заболеете. Готовьтесь так, как будто болезнь на пороге», - обратился к населению планеты Гебрейесус.

В качестве примера для подражания он привел Южную Корею, где стремительное распространение инфекции началось месяц назад, но быстро остановилось и перестало расти по экспоненте. Меры, которые отметил глава ВОЗ, включают разработку инновационной стратегии тестирования и расширение возможностей лабораторий, исчерпывающее отслеживание контактов заболевших, изоляция потенциально больных в специальных учреждениях, а не в больницах или дома, привычка корейцев носить маски.

Гебрейесус призвал все страны к солидарности и отметил, что в общий фонд, созданный для борьбы с COVID-19, уже перечислено 43 млн долларов, 10 из них - от FIFA.

В Петербурге с 19 марта запрещено участвовать в массовых мероприятиях численностью более 50 человек, в городе закрыты все музеи и отменены культурные, спортивные события. За последние двое суток новых случаев заражения в городе не фиксировалось, но в больнице с подозрением больше 300 человек.