Курс евро на торгах взлетел до 88 рублей

Рубль на Московской бирже к вечеру 18 марта серьёзно упал по отношению к двум мировым валютам. Курс евро преодолел отметку в 88,02 рубля, на 6,17% в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов, следует из информации торговой площадки. Такой уровень в последний раз был зафиксирован в феврале 2018 года.

Курс доллара вырос на 7,2%, до 80,87 рубля.

Ослабление рубля идёт на фоне дешевеющей нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 11,52%, до 25,42 доллара за баррель.Сорт WTI и вовсе становится дешевле на 16,9% — до 22,71 доллара за баррель.