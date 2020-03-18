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18.03.2020 19:28
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«Меня буквально избили за автозаком». У петербургского школьника диагностировали травмы после задержания на Лубянке

Сотрясение головного мозга и смещение костяшки на правой руке диагностировали у лидера петербургского профсоюза «Ученик» Леонида Шайдурова после задержания на Лубянке. Об этом школьник рассказал «Фонтанке» 18 марта.

«Меня буквально избили за автозаком», — отметил он. В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол о нарушении проведения митинга. Сейчас подросток уже вернулся в Петербург и находится дома в «плохом состоянии».

Ранее ещё одна задержанная на Лубянке активистка заявила о травмах. У 19-летней Веры Олейниковой диагностировали перелом костей черепа.

14 марта на акции против политических репрессий у здания Федеральной службы безопасности в Москве задержали около 20 человек, среди которых оказался лидер петербургского профсоюза школьников «Ученик» Леонид Шайдуров, правозащитник Лев Пономарев и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

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