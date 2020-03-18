«Меня буквально избили за автозаком». У петербургского школьника диагностировали травмы после задержания на Лубянке
Сотрясение головного мозга и смещение костяшки на правой руке диагностировали у лидера петербургского профсоюза «Ученик» Леонида Шайдурова после задержания на Лубянке. Об этом школьник рассказал «Фонтанке» 18 марта.
«Меня буквально избили за автозаком», — отметил он. В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол о нарушении проведения митинга. Сейчас подросток уже вернулся в Петербург и находится дома в «плохом состоянии».
Ранее ещё одна задержанная на Лубянке активистка заявила о травмах. У 19-летней Веры Олейниковой диагностировали перелом костей черепа.
14 марта на акции против политических репрессий у здания Федеральной службы безопасности в Москве задержали около 20 человек, среди которых оказался лидер петербургского профсоюза школьников «Ученик» Леонид Шайдуров, правозащитник Лев Пономарев и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.