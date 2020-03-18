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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 18:53
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Европу закрыли, Белгород открыли. В мае из Петербурга в Белгород начнёт летать «Ираэро»

Компания «Ираэро» начнет летать в Петербург с 1 мая 2020 года, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом «Пулково».

ПО данным портала bel.ru, рейсы планируют выполнять три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Для перелётов белгородцам предложат самолёты Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 93 пассажира.

Время полёта составит 1 час 40 минут. Купить билеты до Санкт-Петербурга можно уже сейчас, цена билетов в одну сторону начинается от 5600 рублей.

Из-за эпидемии коронавируса небо над петербургским аэропортом «Пулково» к середине дня 18 марта заметно опустело. Причина — отмена почти сорока рейсов в Европу. Внутренние перевозки не способны нагрузить терминал. С 20 марта россияне остаются также без США и Эмиратов.

© Фонтанка.Ру

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