Европу закрыли, Белгород открыли. В мае из Петербурга в Белгород начнёт летать «Ираэро»

Компания «Ираэро» начнет летать в Петербург с 1 мая 2020 года, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом «Пулково».



ПО данным портала bel.ru, рейсы планируют выполнять три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Для перелётов белгородцам предложат самолёты Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 93 пассажира.

Время полёта составит 1 час 40 минут. Купить билеты до Санкт-Петербурга можно уже сейчас, цена билетов в одну сторону начинается от 5600 рублей.