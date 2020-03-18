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18.03.2020 18:28
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Путин подписал указ о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому правительство покупает у Банка России акции Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации 18 марта.

Согласно тексту документа, Банк России продает акции Сбербанка по средневзвешенной цене этих акций, определенной по результатам организованных торгов за установленный в первом договоре купли-продажи период, Он не должен превышать 30 дней. Как следует из документа, правительство приобретает обыкновенные акции Сбербанка в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.

Напомним, изначально в расчетах о стоимости выкупа речь шла о сумме в 2,8 трлн рублей, однако позже сумма прямых денежных платежей снизилась до 300 млрд рублей, и еще 200 млрд рублей Центробанку предлагалось добавить в виде компенсаций за продажу санируемых банков.

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