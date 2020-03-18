Курс доллара превысил 80 рублей на торгах. Нефть упала до 26 долларов за баррель

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 18 марта превысил 80 рублей. В последний раз американская валюта достигала таких значений в феврале 2016 года.



С начала дня доллар укрепился более чем на 4 рубля. Евро торгуется на уровне 86,7 рубля (рост за день на 3,8 рубля).



Нефть марки Brent также продолжает падение — она стоит уже менее 26 долларов. Столько же энергоресурсы стоили в сентябре 2003 года. Напомним, аналитики считают, что нефтяные хранилища вскоре переполнятся и падение цен продолжится.

