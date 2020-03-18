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18.03.2020 18:24
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Курс доллара превысил 80 рублей на торгах. Нефть упала до 26 долларов за баррель

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 18 марта превысил 80 рублей. В последний раз американская валюта достигала таких значений в феврале 2016 года.

С начала дня доллар укрепился более чем на 4 рубля. Евро торгуется на уровне 86,7 рубля (рост за день на 3,8 рубля).

Нефть марки Brent также продолжает падение — она стоит уже менее 26 долларов. Столько же энергоресурсы стоили в сентябре 2003 года. Напомним, аналитики считают, что нефтяные хранилища вскоре переполнятся и падение цен продолжится.

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Комментарии (15)

Sonata
"Тихая гавань, резервная валюта, гарант экономической безопасности во всём мире" (тезисы 2007). На, Вова!
hmjo
А Фонтанка на своей странице в правом верхнем углу не обновляет свежий курс
idiot
Отец родной ФНБ обещал распечатать, и страну содержать лет так 20 на него. Так что не нервничаем, не нервничаем, не нервничаем - сдаем валютку по пиковому курсу обратно, и ждем когда мерзкий непотреотичный доллар опустится до 30ре. Запомните этот твит!
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