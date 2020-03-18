FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 17:09
0
Печать

Ставку аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний снизили вдвое. Это поможет сэкономить 5 млрд рублей

Росавиация изменила условия обслуживания российских авиакомпаний в аэропортах.

Как говорится в сообщении ведомства от 18 марта, ставка сбора за аэронавигационное обслуживание сократится вдвое до 1 октября для полетов внутри России и практически обнулится для полетов в Дальневосточный федеральный округ и внутри региона.

«Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей», — отмечают в Росавиации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний