Ставку аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний снизили вдвое. Это поможет сэкономить 5 млрд рублей
Росавиация изменила условия обслуживания российских авиакомпаний в аэропортах.
Как говорится в сообщении ведомства от 18 марта, ставка сбора за аэронавигационное обслуживание сократится вдвое до 1 октября для полетов внутри России и практически обнулится для полетов в Дальневосточный федеральный округ и внутри региона.
«Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей», — отмечают в Росавиации.