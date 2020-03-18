«Евровидение» отменяют впервые за 64 года

В официальных аккаунтах международного песенного конкурса «Евровидение» 18 марта сообщается об отмене мероприятия.
«За последние недели мы исследовали массу альтернатив, как сохранить «Евровидение», — говорится в заявлении. — Однако неопределенность из-за распространения коронавируса COVID-19 по Европе и ограничения государств-участников, а также страны-хозяйки заставили Европейский вещательный союз принять непростое решение: провести событие в эфире, как планировалось, невозможно».
Отмечается, что «Евровидение» проводилось без перерывов 64 года. Проведение «Евровидения» через год опять-таки в Роттердаме — в стадии обсуждения.
Напомним, в этом году от России на мировой песенный конкурс собиралась поехать ставшая всемирно любимой петербургская группа Little Big. Россия поддерживала ее, записывая ролики с танцевальным флэшмобом на песню Uno. Unovisionchallenge охватил атомные электростанции, дельфинарий и даже редакцию «Фонтанки».