Коронавирус в Петербурге: массовая отмена авиарейсов, продажа доллара за 80 рублей, закрытие театров
Небо над петербургским аэропортом «Пулково» к середине дня 18 марта заметно опустело. Причина — отмена почти сорока рейсов в Европу. Внутренние перевозки не способны нагрузить терминал. С 20 марта россияне остаются также без США и Эмиратов.
В Екатеринбурге один из банков продает доллар за 95 рублей. В Петербурге до такого пока не дошли, но «продажный» курс американской валюты перевалил на 80 рублей. Евро торгуется почти за 90.
Культурная жизнь в Петербурге замирает. Театры, скорее всего, уходят на бессрочные каникулы, клубы один за другим отменяют концерты, музеи закрываются.
С гречки горожане переходят на блины. Такой вывод можно сделать из списка дефицитных товаров. С полок исчезают мука, сахар, масло.
Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 22 апреля, но коронавирус может скорректировать планы Кремля.
Финляндия зарегистрировала на своей территории 359 случаев COVID-19, Петербург дышит соседу в спину. Все самое важное о коронавирусе в стране и мире — в онлайне «Фонтанки».