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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 16:36
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Коронавирус в Петербурге: массовая отмена авиарейсов, продажа доллара за 80 рублей, закрытие театров

Небо над петербургским аэропортом «Пулково» к середине дня 18 марта заметно опустело. Причина — отмена почти сорока рейсов в Европу. Внутренние перевозки не способны нагрузить терминал. С 20 марта россияне остаются также без США и Эмиратов.

В Екатеринбурге один из банков продает доллар за 95 рублей. В Петербурге до такого пока не дошли, но «продажный» курс американской валюты перевалил на 80 рублей. Евро торгуется почти за 90.

Культурная жизнь в Петербурге замирает. Театры, скорее всего, уходят на бессрочные каникулы, клубы один за другим отменяют концерты, музеи закрываются.

С гречки горожане переходят на блины. Такой вывод можно сделать из списка дефицитных товаров. С полок исчезают мука, сахар, масло.

Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 22 апреля, но коронавирус может скорректировать планы Кремля.

Финляндия зарегистрировала на своей территории 359 случаев COVID-19, Петербург дышит соседу в спину. Все самое важное о коронавирусе в стране и мире — в онлайне «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Гриб
В Финляндии зарегистрировано...Нам интересно не сколько зарегитрировано, а какова смертность? Сколько умерших. На круизном лайнере на 3000 пассажиров было 600 инфицированных но умерло только 7. Вот о чем надо писать.Как уже утомили эти скупщики гречи и жирналисты вонючие
ЧАОП
КоронАвирус или коронОвирус, корень слова какой?
Vurgagain
Все это выглядит, как начало очень хренового ужастика....
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