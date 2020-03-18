Коронавирус в Петербурге: массовая отмена авиарейсов, продажа доллара за 80 рублей, закрытие театров

Небо над петербургским аэропортом «Пулково» к середине дня 18 марта заметно опустело. Причина — отмена почти сорока рейсов в Европу. Внутренние перевозки не способны нагрузить терминал. С 20 марта россияне остаются также без США и Эмиратов.



В Екатеринбурге один из банков продает доллар за 95 рублей. В Петербурге до такого пока не дошли, но «продажный» курс американской валюты перевалил на 80 рублей. Евро торгуется почти за 90.



Культурная жизнь в Петербурге замирает. Театры, скорее всего, уходят на бессрочные каникулы, клубы один за другим отменяют концерты, музеи закрываются.

