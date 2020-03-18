На специальных часах в центре Петербурга, которые ведут обратный отсчет до старта чемпионата Европы по футболу, сбросили счетчик. В среду, 18 марта, таймер сменили с 87 дней на 450.



В пресс-службе спортивного комитета подтвердили «Фонтанке», что это было сделано специально с учетом вчерашнего решения УЕФА о переносе чемпоната Европы на 2021 год. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург — один из городов — участников турнира, который должен принять три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу.