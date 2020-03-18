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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 16:40
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В Петербурге сбросили таймер обратного отсчета до чемпионата Европы по футболу

На специальных часах в центре Петербурга, которые ведут обратный отсчет до старта чемпионата Европы по футболу, сбросили счетчик. В среду, 18 марта, таймер сменили с 87 дней на 450.

В пресс-службе спортивного комитета подтвердили «Фонтанке», что это было сделано специально с учетом вчерашнего решения УЕФА о переносе чемпоната Европы на 2021 год. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург — один из городов — участников турнира, который должен принять три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Напомним, что накануне из-за эпидемии коронавируса были приостановлены чемпионаты РПЛ (футбол), КХЛ (хоккей) и Единой лиги ВТБ (баскетбол). Также приостановлены практически все турниры по всему миру. Десятки спортсменов заболели коронавирусом. Многие находятся в добровольной самоизоляции.

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