Не гречкой единой. Вслед за крупами и макаронами петербуржцы сметают с полок муку, масло, соль и сахар

Петербургские ретейлеры продолжают испытывать повышенный спрос на товары длительного хранения, но ограничений на их продажу пока не вводят, рассказали «Фонтанке» 18 марта участники рынка.



По сообщениям в СМИ, некоторые московские сети продают крупы (гречку и рис) не более пяти упаковок в одни руки. Ранее «Фонтанка» сообщала, что интернет-ретейлеры борются с ажиотажем, повышая минимальную сумму заказа.



Офлайновые сети пока не поддаются панике. «Ограничения вводить не планируем. Активный спрос на товары с длительным сроком хранения фиксируем», — сказали в пресс-службе сети «Лента». По словам представителя компании, наиболее активно, помимо круп и макарон, клиенты скупают муку, сахар, соль, подсолнечное масло, а также охлаждённую птицу и мясо. Но на сколько именно выросли продажи, компания не раскрывает.

