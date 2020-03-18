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18.03.2020 15:57
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Не гречкой единой. Вслед за крупами и макаронами петербуржцы сметают с полок муку, масло, соль и сахар

Петербургские ретейлеры продолжают испытывать повышенный спрос на товары длительного хранения, но ограничений на их продажу пока не вводят, рассказали «Фонтанке» 18 марта участники рынка.

По сообщениям в СМИ, некоторые московские сети продают крупы (гречку и рис) не более пяти упаковок в одни руки. Ранее «Фонтанка» сообщала, что интернет-ретейлеры борются с ажиотажем, повышая минимальную сумму заказа.

Офлайновые сети пока не поддаются панике. «Ограничения вводить не планируем. Активный спрос на товары с длительным сроком хранения фиксируем», — сказали в пресс-службе сети «Лента». По словам представителя компании, наиболее активно, помимо круп и макарон, клиенты скупают муку, сахар, соль, подсолнечное масло, а также охлаждённую птицу и мясо. Но на сколько именно выросли продажи, компания не раскрывает.

В Х5 Retail Group тоже не намерены ограничивать отпуск товаров, хотя и признают увеличение спроса. «Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2–4 раза и скорректировали правила выкладки — некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос», — сообщили в пресс-службе.

Еще один петербургский ретейлер поделился своими данными на условиях анонимности. По его словам, если в понедельник спрос вырос по сравнению с прошлой неделей на 20%, то во вторник уже на 40%.

«Продажи крупы выросли в 6 раз, макарон, муки и соли в 5 раз, сахара в 4 раза, сливочного масла в 2 раза. Берут все, что может храниться», — сказал он. При этом продажи молока увеличились в 1,5 раза.

Такой ажиотаж невыгоден сетям — несмотря на запасы, физические мощности складов ограничены.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречи и риса, имеется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

260561981
Вот да, зашёл в Перекресток вчера - а там гречки нет. Никакой. Даже дорогой. А мы её любим и покупали и без всяких кризисов.
Пока стоял размышлял, смотрю большую упаковку с гречкой персонал со склада притащил и давай на прилавок выкладывать. Ну я сразу 5 пачек взял, пока паникёры не расхватали. То есть сам тоже внес лепту в панику получается)))
Lidia.Rufus
В ближайших 4-х магазинах нет НИ ОДНОЙ пачки крупы, макарон, сахара. Вымели даже макароны по 20р. Хотелось бы посмотреть как они будут всё это жрать. Аргумент этих болезных про подорожание - вообще смешной. Дорожает каждый год всё, сколько вы на крупе сэкономите? 30 рублей? Не думала что столько тупых.
Simha
Люди валюту купить не могут, не на что, а вот гречу могут. И прекрасно задницей чувствуют, даже самые мало образованные, что их опять грубо нае-ли. Сейчас власть пока ещё удерживает курс, в интересах родственных ей олигархов, чтобы те успели конвертировать бумажные в доллары, а потом отпустят зелёный в космос. Вот тут гречка и пригодится. Да, конечно, она и потом будет в магазинах, но уже совсем по другой цене. А вот власти этой может уже и не будет. Правда исчезнет она вместе с наворованными бабками.
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