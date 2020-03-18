Не гречкой единой. Вслед за крупами и макаронами петербуржцы сметают с полок муку, масло, соль и сахар
Петербургские ретейлеры продолжают испытывать повышенный спрос на товары длительного хранения, но ограничений на их продажу пока не вводят, рассказали «Фонтанке» 18 марта участники рынка.
По сообщениям в СМИ, некоторые московские сети продают крупы (гречку и рис) не более пяти упаковок в одни руки. Ранее «Фонтанка» сообщала, что интернет-ретейлеры борются с ажиотажем, повышая минимальную сумму заказа.
Офлайновые сети пока не поддаются панике. «Ограничения вводить не планируем. Активный спрос на товары с длительным сроком хранения фиксируем», — сказали в пресс-службе сети «Лента». По словам представителя компании, наиболее активно, помимо круп и макарон, клиенты скупают муку, сахар, соль, подсолнечное масло, а также охлаждённую птицу и мясо. Но на сколько именно выросли продажи, компания не раскрывает.
В Х5 Retail Group тоже не намерены ограничивать отпуск товаров, хотя и признают увеличение спроса. «Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2–4 раза и скорректировали правила выкладки — некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос», — сообщили в пресс-службе.
Еще один петербургский ретейлер поделился своими данными на условиях анонимности. По его словам, если в понедельник спрос вырос по сравнению с прошлой неделей на 20%, то во вторник уже на 40%.
«Продажи крупы выросли в 6 раз, макарон, муки и соли в 5 раз, сахара в 4 раза, сливочного масла в 2 раза. Берут все, что может храниться», — сказал он. При этом продажи молока увеличились в 1,5 раза.
Такой ажиотаж невыгоден сетям — несмотря на запасы, физические мощности складов ограничены.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда 18 марта посетил два продуктовых магазина. По его словам, повышенный спрос на некоторые товары создан спекулянтами, которые пытаются обогатиться в сложной ситуации. При этом необходимый запас продуктов, в том числе гречи и риса, имеется.