FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 15:48
1
Печать

ДТП с маршруткой перекрыло Типанова. Водители в попытках объехать вспахали газон

Авария с участием маршрутки спровоцировала транспортный коллапс на одной из улиц Московского района Петербурга. Устранять последствия теперь придется не только экстренным службам, но и коммунальщикам — объезжавшие ДТП водители перепахали колесами газон.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 18 марта на улице Типанова у пересечения с Витебским проспектом в направлении проспекта Славы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. При этом автобус оказался поперек дороги, и вдвоем участники ДТП полностью перегородили проезд.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»,
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Откровенно говоря, мне показалось, что водитель маршрутки неадекватно ситуации себя повёл. Он двигался в среднем ряду, легковой повернул в крайний правый и вообще не мешал. Но отчего-то маршрутка — резко в тормоз, и... БАЦ!» — рассказала в комментариях участница группы Марина.

Из-за ДТП на улице Типанова быстро образовалась плотная пробка. Водители стали объезжать аварию по тротуару и газону, иногда даже в ущерб своим машинам — не все могли забраться на поребрик, не чиркнув об него хотя бы бампером.

Но потом торопливые автомобилисты решили не ждать очереди проехать с краю, а стали выезжать на газон со всех сторон, прокладывая колеи и распугивая пешеходов. Причем не только на легковых машинах, но и на микроавтобусах и даже других маршрутках.

Пробраться, правда, удалось не всем. «Там сейчас ещё маршрутка другая на газоне застряла, совсем весело стало», — отмечает очевидица Лариса.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В настоящее время, по словам очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис», на месте работают сотрудники ГИБДД, которые освободили проезд по дороге. Но, по данным «Яндекс.Пробок», движение на Типанова в сторону проспекта Славы все еще затруднено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hal9000
Петробад..номера авто записывать на камеру..и на собранные штрафы восстанавливать газон..
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний