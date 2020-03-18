Авария с участием маршрутки спровоцировала транспортный коллапс на одной из улиц Московского района Петербурга. Устранять последствия теперь придется не только экстренным службам, но и коммунальщикам — объезжавшие ДТП водители перепахали колесами газон.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 18 марта на улице Типанова у пересечения с Витебским проспектом в направлении проспекта Славы столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. При этом автобус оказался поперек дороги, и вдвоем участники ДТП полностью перегородили проезд.

«Откровенно говоря, мне показалось, что водитель маршрутки неадекватно ситуации себя повёл. Он двигался в среднем ряду, легковой повернул в крайний правый и вообще не мешал. Но отчего-то маршрутка — резко в тормоз, и... БАЦ!» — рассказала в комментариях участница группы Марина.

Из-за ДТП на улице Типанова быстро образовалась плотная пробка. Водители стали объезжать аварию по тротуару и газону, иногда даже в ущерб своим машинам — не все могли забраться на поребрик, не чиркнув об него хотя бы бампером.

Но потом торопливые автомобилисты решили не ждать очереди проехать с краю, а стали выезжать на газон со всех сторон, прокладывая колеи и распугивая пешеходов. Причем не только на легковых машинах, но и на микроавтобусах и даже других маршрутках.



Пробраться, правда, удалось не всем. «Там сейчас ещё маршрутка другая на газоне застряла, совсем весело стало», — отмечает очевидица Лариса.

