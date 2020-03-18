«Хранились с нарушением санитарных норм». На импровизированном складе в Петербурге нашли 3,5 тонны финского сыра и йогуртов

Таможенники, Роспотребнадзор и Западная транспортная прокуратура в ходе очередного рейда вскрыла используемое под склад помещение с санкционными продуктами из Евросоюза.



Как сообщает 18 марта пресс-служба Выборгской таможни, «запрещёнку» обнаружили в Петербурге накануне. В помещении с нарушением санитарных норм хранили коробки, сумки и мешки с йогуртами, сырами и другой продукцией.

Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.